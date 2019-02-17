اعتقال معقب معاملات بتهمة محاولة اصدار “بطاقة وطنية” لزوجة “ارهابي”

2019/02/17 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت القوات الامنية، الاحد، القبض على احد معقبي المعاملات في مدينة الفلوجة شرقي الانبار.وقال مصدر امني لـ “ناس” اليوم (17 شباط 2019)، ان “مديرية الشؤون الداخلية والأمن في الانبار ألقت القبض على معقب يقوم بترويج معاملات لعائلة أحد الإرهابيين المطلوبين في دائرة البطاقة الموحدة في الفلوجة”.وسابقاً أعلنت وزارة الداخلية، ضبط […]

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