العصائب تفتح النار على المطالبين ببقاء القوات الاميركية في العراق.

2019/02/17 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عضو مجلس النواب حسن سالم، الجهات العراقية المطالبة ببقاء القوات الاميركية في العراق.وقال سالم في تغريدة له على حسابه الخاص في تويتر يوم 16 شباط 2019 إن “المطالبين ببقاء قوات الاحتلال الاميركي في العراق هم خونة الوطن وعبدة الدولار وهم الذين فتحوا بيوتهم لعصابات داعش من قبل ونطالب بفضحهم ومحاسبتهم”.وأضاف سالم، أن […]

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