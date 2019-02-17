حسين الشيخ: السلطة لم تسحب أي موظف لها عن معبر كرم أبو سالم التجاري

2019/02/17 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تسحب أي موظف لها عن معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة.

وأضاف الشيخ، في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأحد، أن “حركة حماس هي التي قامت بطرد الموظفين من المعبر بالقوة من هناك”.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قالت: إن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية على معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة هو إجراءات تتطلبها الضرورة الأمنية، خاصة بعد الأحداث التي وقعت مؤخرا في القطاع”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البُزم، أن موظفي السلطة في المعبر رفضوا التعاون مع تلك الإجراءات منذ عدة أيام، واليوم تفاجأنا بمغادرة الموظفين للمعبر.

وأضاف البزم، “حفاظا على المقدرات العامة في المعبر، وحرصا على مصالح شعبنا، تقوم الأجهزة والجهات المختصة بتوفير الحماية للمعبر الذي ما زال يعمل كالمعتاد”.

ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لسكان القطاع.

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