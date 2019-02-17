البياتي: سيتم فتح المنطقة الخضراء لمدة 24 ساعة

2019/02/17 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الفريق الركن محمد البياتي سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انه سيتم فتح المنطقة الخضراء لمدة أربع وعشرين ساعة.

واعلن البياتي الوصول الى المراحل النهائية بأعمال الصيانة للأنفاق والطرق تمهيدا لافتتاح المنطقة الخضراء، مضيفا انه لا عودة عن قرار رئيس الوزراء بافتتاح المنطقة الخضراء.

يذكر ان مكتب رئيس الوزراء قد أعلن رفع الكتل الكونكريتية أمام مبنى السفارات الصينية والسويدية والبرازيلية، سعيا منه لرفع باقي الكتل من أمام باقي السفارات في بغداد.

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