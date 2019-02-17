الشركات الناشئة في العراق ملاذ لتشغيل الشباب بعيدا عن المحسوبيات

2019/02/17 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – كان القطاع العام في العراق يستوعب كل الخريجين سنويا خلال عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، لكن الأمر بات يستغرق اليوم

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