2019/02/17 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- تخلت الصحافية السابقة والمتحدّثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت التي اختارها الرئيس دونالد ترامب لمنصب سفيرة بلادها لدى الأمم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيذر نويرت مرشحة ترامب للأمم المتحدة تنسحب من منصبها) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيذر نويرت مرشحة ترامب للأمم المتحدة تنسحب من منصبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).