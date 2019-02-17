عبد المهدي يستقبل الجنرال فوتيل ويبحثان توجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار

2019/02/17 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإستقبل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى، حيث تم خلال اللقاء بحث توجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "عبد المهدي، استقبل بمكتبه الرسمي اليوم، الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى، بمناسبة انتهاء عمله، وجرى بحث التعاون في مجالي الحرب ضد عصابة داعش الارهابية والتدريب، والتطورات الايجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وإعمار المدن المحررة والمتضررة، الى جانب جهود القضاء على بقايا داعش في سوريا".واضاف البيان، ان "اللقاء حضره جو هد القائم بأعمال السفارة الامريكية في العراق، والجنرال بول لا كامرا قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، والفريق اول الركن عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش".

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