بعد طرده أمام جيرونا.. حسم موقف راموس من المشاركة في الكلاسيكو

2019/02/17 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتعرض قائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، للطرد إثر تلقيه البطاقة الحمراء، اليوم الأحد، في مباراته أمام جيرونا بالدوري الإسباني، وكشفت صحيفة "أس" موقفه من المشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، خلال المرحلة بعد المقبلة.ووفقا للصحيفة الإسبانية، يغيب راموس عن لقاء الفريق أمام ليفانتي، الأحد المقبل، في المرحلة 25 من الدوري، بينما سيعود للمشاركة في "الكلاسيكو" بالدوري في الثاني من شهر مارس المقبل.وحطم مدافع ريال مدريد الرقم القياسي لأكثر اللاعبين المطرودين في تاريخ الدوري، عندما تعرض للبطاقة الحمراء رقم 19، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكرة الإسبانية.وأكدت الصحيفة أن راموس سيكون متاحا للمشاركة في لقاءي "الكلاسيكو" أمام برشلونة في بطولتي الكأس والدوري، يومي 28 فبراير و2 مارس على الترتيب، حيث أن طرده أمام جيرونا سيحرمه من خوض لقاء ليفانتي فقط.وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام جيرونا اليوم الأحد بنتيجة 1-2، ليبتعد بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويبتعد عن سباق الدوري.

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