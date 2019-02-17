عمليات بغداد تعلن افتتاح جسرين في قضاء ابو غريب

2019/02/17 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، افتتاح جسري الرفوش وعودة الشكر في قضاء ابو غريب

غربي بغداد.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات

قائد عمليات بغداد، وباشراف اللواء الركن قائد فرقة المشاة السادسة، تم افتتاح جسري

الرفوش وعودة الشكر في منطقة الزيدان التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد”.

واضاف

ان “حفل الافتتاح تم بحضور رئيس المجلس البلدي لقضاء ابو غريب، وعدد من شيوخ العشائر،

وابناء المنطقة الذين عبروا عن ارتياحهم لفتح الجسور التي تخفف من معاناتهم ،وتسهل

حركتهم في نقل محاصيلهم الزراعية”.

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