صالح يؤكد لقيس الخزعلي أن يكون للبرلمان دور بوضع محددات السيادة الوطنية

2019/02/17 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، وأمين عام حركة “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي، الاحد، على ضرورة أن يكون للبرلمان دور بوضع محددات السيادة الوطنية للبلاد.

وذكر المكتب الإعلامي، لأمين عام “عصائب اهل الحق”، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيس الخزعلي، التقى اليوم برئيس الجمهورية، برهم صالح في مكتبه ببغداد”.

وأضاف

البيان، ان “الطرفين تطرقا خلال اللقاء، الى آخر المستجدات والتطورات السياسية

وسبل توفير الدعم لنجاح الحكومة في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين”.

وأشار

الطرفان، إلى “موضوع السيادة الوطنية، وضرورة أن يكون البرلمان العراقي هو الأساس

في وضع المحددات المطلوبة لذلك”.

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