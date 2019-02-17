عبد المهدي وفوتيل يبحثان جهود القضاء على بقايا “داعش” في سوريا

2019/02/17 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال

جوزيف فوتيل، الأحد، جانب جهود القضاء على بقايا تنظيم “داعش” في سوريا.

وقال

مكتب عبد المهدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس

الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، الجنرال جوزيف

فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى، بمناسبة انتهاء عمله”.

وأضاف

البيان، أنه “جرى بحث التعاون في مجالي الحرب ضد عصابة داعش الارهابية والتدريب،

والتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وإعمار

المدن المحررة والمتضررة، الى جانب جهود القضاء على بقايا داعش في سوريا”.

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