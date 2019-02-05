اللواء 30 بالحشد يرفع 65 عبوة ومقذوفات حربية غير منفلقة شرق الموصل

2019/02/17 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رفعت مكافحة المتفجرات للواء 30 في الحشد الشعبي, الأحد, 65 عبوة ناسفة ومقذوفات حربية غير منفلقة بعملية مسح ميداني شرق الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ,أن “مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء 30 ضمن قاطع عمليات الحشد الشعبي في الموصل نفذت عملية مسح ميداني في قرية الكنهش بقضاء النمرود شرق الموصل “, لافتا إلى أن “العملية أسفرت عن رفع 65 عبوة ناسفة ومقذوفات حربية غير منفلقة وعبوات ضد الدروع ومدفع نوع جهنم”.

وأضاف انه “تم التخلص من المخلفات الحربية بشكل آمن”.

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