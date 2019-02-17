2019/02/17 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -hqJ3ny_AQs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخارجية الايرانية تستدعي السفير الباكستاني بشأن اعتداء زهدان) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخارجية الايرانية تستدعي السفير الباكستاني بشأن اعتداء زهدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).