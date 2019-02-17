2019/02/17 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عمليات بغداد: افتتاح جسرين في قضاء ابو غريب

17/02/2019 19:02:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن افتتاح جسري الرفوش وعودة الشكر في قضاء ابو غريب غربي بغداد.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد، وباشراف اللواء الركن قائد فرقة المشاة السادسة، تم افتتاح جسري الرفوش وعودة الشكر في منطقة الزيدان التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد".

واضاف ان "حفل الافتتاح تم بحضور رئيس المجلس البلدي لقضاء ابو غريب، وعدد من شيوخ العشائر، وابناء المنطقة الذين عبروا عن ارتياحهم لفتح الجسور التي تخفف من معاناتهم ،وتسهل حركتهم في نقل محاصيلهم الزراعية".

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