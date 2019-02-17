2019/02/17 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اتهم الصحافي التركي عبد الله بوزكورت ،الأحد، نظام بلاده بدعم عصابات داعش الإرهابية في سوريا.وقال بوزكورت، في دورية التحقيقات الصادرة من مركز ستوكهولم للحرية أن “مئات من تسجيلات التنصت السرية التي تم الحصول عليها من مصادر خاصة في العاصمة التركية أنقرة تكشف كيف أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مكنت – بل وسهلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحافي تركي: حكومة اردوغان متورطة في دعم عصابات داعش alansaar.

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