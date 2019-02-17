2019/02/17 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مفتي اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين، أن اجتماع وزير الخارجية خالد اليماني مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يكشف عن طبيعة العدوان على اليمن.وقال شرف الدين، أن “جوهر كل مذاهبنا يدعو إلى الوقوف أمام التطبيع الذي هو أمر باطل وظالم”.وأضاف أن “مذاهبنا كلها تدعو إلى الوقوف في وجه الطغيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتي اليمن: اجتماع اليماني مع نتنياهو يكشف طبيعة العدوان على اليمن alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مفتي اليمن: اجتماع اليماني مع نتنياهو يكشف طبيعة العدوان على اليمن) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مفتي اليمن: اجتماع اليماني مع نتنياهو يكشف طبيعة العدوان على اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).