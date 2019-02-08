بشير حداد يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال القوانين والتشريعات

2019/02/17 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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إستقبل اليوم د.بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي بمكتبه في بغداد نائب رئيس البرلمان التونسي السيد (عبد الفتاح مورو)، وجرى خلال اللقاء استعراض عدة مواضيع وقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال العمل النيابي والتشريعي بين البرلمانين.

الحداد، أكد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وأشقائه بما يخدم مصالح شعوبنا، وتفعيل آليات التنسيق بين الحكومات لاستقرار الأوضاع في المنطقة، مضيفاً سيادته”يجب ان نعمل جميعاً لنشر الخطاب المعتدل والابتعاد عن التعصب والتطرف، و تثقيف المجتمعات لمحاربة الأفكار الظلامية وتثبيت مبادئ الحرية وحقوق الإنسان،والعمل من أجل بناء المجتمع وإستقراره “.

نائب رئيس البرلمان التونسي ومن جانبه أكد على أن الشعب التونسي يكن كل الاحترام والتقدير للشعب العراقي الشقيق، وأعرب عن أسفه لما يدور في المنطقة من أعمال عنف وتطرف، مشيراً إلى وجود علاقات تاريخية بين الشعبين، وأوضح أهمية تفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية التونسية، والعراق بلد مهم وقضية استقراره محل اهتمام جميع الدول في المنطقة، ودعا عبدالفتاح بتطوير العلاقات بين البلدين على كافة المستويات من خلال ربط الخطوط الجوية وتسيير الرحلات بين بغداد وتونس للتبادل التجاري والاقتصادي.

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