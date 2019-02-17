ماذا بحث قائد التحالف الدولي في العراق عشية إنتهاء عمله؟

2019/02/17 | 19:33

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بغداد اليوم - بغداد

وصل الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، صب...





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