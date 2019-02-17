2019/02/17 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rbeQFuPL25U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد نصر الله للإسرائيليين: إذا كانت لديكم معلومات كافية عما نملك فإن هذا سيزيدكم خوفا) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد نصر الله للإسرائيليين: إذا كانت لديكم معلومات كافية عما نملك فإن هذا سيزيدكم خوفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).