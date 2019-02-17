ولي العهد السعودي يصل باكستان في زيارة رسمية ضمن جولة آسيوية

2019/02/17 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد، ضمن جولة آسيوية تشمل ثلاث دول.

وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، في مقدمة مستقبلي ولي العهد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد، خلال زيارته، اجتماعات بالقيادة السياسية والعسكرية، كما سيتم التوقيع على اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار.

ولتفاصيل أكثر عن جدول أعمال زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان يتحدث مراسل الغد إسماعيل مطر من إسلام آباد، في سياق التقرير المصور.

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