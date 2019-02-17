الدفاع النيابية تكشف عن مخطط أمريكي لإخراج الحشد الشعبي من المحافظات الغربية

2019/02/17 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن مخطط أمريكي لإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات الغربية، فيما بينت أن واشنطن تحاول تجنب الصدام مع الحشد الشعبي لعدم خلق رأي عام ضاغط على الحكومة الاتحادية لطرد القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد.وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “القوات […]

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