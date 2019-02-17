بشير حداد يبحث مع وزير النفط سبل النهوض بالقطاع النفطي وتقديم افضل الخدمات للمواطنين

2019/02/17 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زار اليوم د.بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي مقر وزارة النفط ببغداد، بهدف المتابعة والاطلاع على مستوى الأداء وتقديم الخدمات، وكان في استقباله السيد وزير النفط (ثامر الغضبان) والكادر المتقدم في الوزارة، وفي مستهل الزيارة قدم السيد النائب التهاني للسيد الوزير بمناسبة تسنمه لهذه الحقيبة الوزارية متمنياً له التوفيق والنجاح.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة التشريعية والوزارات بما يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب.

الحداد، أشار الى ضرورة النهوض بالواقع الحالي الى مستويات اعلى وافضل في كافة مجالات العمل في هذه الوزارة الحيوية والتي تعد الشريان الحيوي للبلد، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وبخاصة في مخيمات النازحين، وتوفير المحروقات بما يؤمن الحاجة الفعلية لجميع المحافظات، وأكد سيادته في سياق الحديث الى أهمية رسم سياسة نفطية ناجحة ومحكمة في التعامل مع الشركات العالمية، وكذلك العمل بجد للتعاون البناء لحل الاشكاليات مع حكومة إقليم كوردستان العراق بما يضمن حقوق الطرفين في إطار الدستور والقوانين المرعية.

من جانبه أعرب السيد الوزير عن سروره لزيارة نائب رئيس المجلس، مبيناً أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والسعي المشترك لتشريع القوانين وتقديم الخدمات للمواطنين، مضيفاً بأن من مصلحة الجميع العمل بشفافية ومهنية عالية، واستثمار الثروات لخير البلد وعموم أبناء الشعب.

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