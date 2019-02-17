روسيا تتحدث عن دور مراقب للعراق في مفاوضات آستانا

2019/02/17 | 19:40

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شفق نيوز/ قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الأحد، إن العراق ولبنان أظهرا رغبتهما في تقديم المساعدة بمفاوضات آستانا، وأعربا عن اهتمامهما بالمشاركة في المفاوضات بصفة مراقبين.وأضاف فيرشينين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد، أن المراقبين الحاليين هما الأردن والأمم المتحدة، مشيرا إلى القرار الذي تم اتخاذه في مدينة سوتشي الروسية بدراسة المرشحين والمعايير للدول التي يمكنها الانضمام إلى صيغة الآستانا.وتابع "خلال اتصالاتنا الأولية بالعراق ولبنان أبدت الدولتان رغبتهما في فهم ومعرفة ما يحدث في مفاوضات الآستانة، مشيرا "لا نزال في المرحلة الأولى من بحث هذه المسألة التي تخص المراقبين".يذكر أن روسيا وإيران وتركيا تتعاون بشأن التسوية السورية في إطار عملية آستانا، باعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وتعد آستانة منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية.

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