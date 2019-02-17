الكمارك.. أعادة أرسالية مواد انشائية مخالفة للموصفات القياسية في المنذرية

2019/02/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطة الكمركية / مركز كمرك المنذرية الحدودي اليوم الاحد, عن اعادتها إرسالية مواد إنشائية ( سيراميك ارضي و جداري ) مكونة من (١٣) سكيبة

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