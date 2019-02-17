التربية: نحن غير معنيين بالإضراب الذي دعت اليه نقابة المعلمين

2019/02/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير - خاص وذكر محمد في اتصال مع " موقع الغدير " ان نقابة المعلمين دعت الكادر التدريسي الى اضراب ونحن كوزارة غير معنيين بالأمر وغير مخولين بالتصريح بهذا الشأن . وكانت نقابة المعلمين في العراق قد دعت المعلمين والمدرسين الى اضراب لمدة يومين لتنفيذ عدة مطالب ابرزاها توفير سكن ملائم وبناء مدارس وتعيين المحاضرين .

انتهى ع.س

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