2019/02/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم

كارتات فيديوية

أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم

الأحد 17 فبراير 2019 - 19:20

أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).