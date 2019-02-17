2019/02/17 | 19:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم
كارتات فيديوية
أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم
الأحد 17 فبراير 2019 - 19:20
أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنوياً في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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