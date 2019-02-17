البوليس الدولي

2019/02/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، الاحد، القاء القبض على اكثر من ثلاثين شخصا أجنبيا لمخالفتهم شروط الإقامة.

وذكر بيان لمديرية شرطة كربلاء اليوم، (17 شباط 2019)، أن "شعبة شؤون الشرطة الدولية الإنتربول وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات والأمن السياحي ومديرية الإقامة في المحافظة تمكنت من القبض على اكثر من ثلاثين شخصا من جنسيات اجنبية بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة، وبعضهم لا يحمل جوازت سفر".

ولفت الى انه تم "احالة الأشخاص الى الجهات المختصة لأكمال الاجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات القانونية المتبعة".

واشار البيان الى ان "مفارز الشرطة الدولية تعمل بشكل متواصل وبالتنسيق مع باقي الاجهزة الأمنية للتدقيق في جوازات الأشخاص الأجانب العاملين في محافظة كربلاء تحسبا لوجود مطلوبين او انتهاء مدة الإقامة او عدم حملهم لجوازات سفر وتعد هذه مخالفات يحاسب عليها القانون".

جدير بالذكر ان شرطة محافظة كربلاء تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين الى القضاء وفق مواد جنائية وقانونية مختلفة.

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