سروة عبد الواحد: حركة التغيير الكردستانية لم تعد حركة شعبية

2019/02/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت عضو الهيئة السياسية لتحالف الاعمار والاصلاح، سروة عبدالواحد، الاحد، حركة التغيير الكردستانية بأنها لم تعد حركة شعبية.

وذكرت عبدالواحد في تغريدة لها اليوم 17 شباط 2019 أنه "بعد الاتفاق الذي أبرمته حركة التغيير مع الديمقراطي الكردستاني لست متأسفة لترك صفوف هذا الحزب الذي غير نهجه المدافع عن المواطن بنهج المصلحة ومطالبا للمناصب والامتياز".

وأضاف أن "التغيير اليوم ليست التغيير الذي شكلها الراحل نوشيروان مصطفى، بل أصبحت شريكة الديمقراطي الكردستاني ولم تعد حركة شعبية".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، التوصل لاتفاق مكون من عدة نقاط، بعد اجتماع في السليمانية استغرق خمس ساعات.

وقال روز نوري شاويس عضو وفد الحزب الديمقراطي في تصريحات صحفية عقب اجتماع حركة التغيير والحزب الديمقراطي إن "الجانبين اتفقا حول المناصب في الحكومة الجديدة وعدة مسائل اخرى"، مؤكدا أن الجانبين سيشاركان في الجلسة الافتتاحية لبرلمان كردستان يوم الاثنين المقبل"، مبينا أن الاجتماع قطع خطوات كبيرة، وان المشروع سيقدم الى قيادة التغيير والديمقراطي للمصادقة عليه".

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