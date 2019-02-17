2019/02/17 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناهد بدران...

ملأْتَني حدَّ الوَجعْ

يشِيخُ نبْضي و القلمْ…

سبكْتَ لحناً من شعورٍ

كمْ تبدّلَ النّغمْ… !

تشقُّ دربَ قِبلَتي لِتَشْنقَ

الحُلمَ الّذي وفّى الذّممْ…

حلْمي الّذي سدّتْ دروبُ

خطوتهْ…

كيفَ العيونُ تبتسمْ…؟

كيفَ الشّفاهُ رتّلتْ

ذاكَ القصيدْ..



؟

كيفَ القَوافي أنجَبتْ

ظِلّاً قزمْ… ؟

يعْلو بِزيفِ عِشْقنا

بينَ الحُطامِ كالقممْ…

لا بدَّ لي من وقفةٍ

أحاسِبُ الرّوحَ الّتي

في صدْرها سيفُ الألمْ…

عُدّي الذّنوبَ و اشْهَقي

ليلاً يُقاسِمُ السّهرْ

وحيدةً تبْكي إذا

الطّيفُ ارتسمْ…

لربّما.



.تلكَ الجّراحُ تندمِل

ذاكَ الخريفُ ينصرمْ…

و إن سُئِلْتي..



منْ هوَ

قولي نعمْ…

هو الضّميرُ يرْتدي

ثوبَ النّدمْ…

لحنٌ شذَى

أوتارهُ الّتي غفتْ

في خافقِي دونَ الوجلْ

تقطّعتْ أوصالها

بعدَ النّوى ضاعَ العشمْ…

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