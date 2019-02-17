أبرز ما دار في اجتماع الحلبوسي بقائد القيادة المركزية الأميركية

2019/02/17 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،الأحد، قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له بمناسبة انتهاء مهام عمله.وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقى “ناس”، اليوم (17 شباط 2019) نسخة منه أنه “جرى خلال اللقاء بحث جهود القضاء على بقايا داعش، وتعزيز التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري في […]

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