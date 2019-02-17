برهم صالح يزور قيس الخزعلي في مكتبه ويبحثان “السيادة الوطنية”

2019/02/17 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس زار رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد، وبحثا جملة من الملفات.وذكر مكتب الخزعلي في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (17 شباط 2019)، أنه “جرى خلال اللقاء التطرق الى آخر المستجدات والتطورات السياسية وسبل توفير الدعم لنجاح الحكومة في تقديم الخدمات المطلوبة […]

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