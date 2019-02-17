المعموري: الفصل التشريعي الثاني سيشهد استضافة مدراء الشركات الخاسرة

2019/02/17 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب برهان المعموري، اليوم الأحد، استضافة مدراء الشركات الخاسرة التابعة للوزارات الحكومية مع بداية الفصل التشريعي الثاني.

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