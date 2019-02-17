2019/02/17 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم نقابة المعلمين ناصر الكعبي اليوم الاحد، تقديم النقابة 32 مطلبا للمسؤولين في الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نقابة المعلمين: قدمنا 32 مطلبا للمسؤولين والاضراب مستمر ليوم غد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نقابة المعلمين: قدمنا 32 مطلبا للمسؤولين والاضراب مستمر ليوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).