إعدام بقرة للاشتباه بإصابتها بداء الكلب في قضاء الفجر

2019/02/17 | 19:52

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

اعلن المستشفى البيطري في ذي قار اليوم عن إعدام بقرة ووضع قطيع مواشي كامل تحت المراقبة للاشتباه بالاصابة بداء الكلب في قضاء الفجر شمالي المحافظة .





‎شبكة اخبار الناصرية:اعلن المستشفى البيطري في ذي قار اليوم عن إعدام بقرة ووضع قطيع مواشي كامل تحت المراقبة للاشتباه بالاصابة بداء الكلب في قضاء الفجر شمالي المحافظة .وقال مدير المستشفى الدكتور عماد ذياب لشبكة اخبار الناصرية ، ان الكوادر البيطرية في قضاء الفجر قامت اليوم بإعدام بقرة عقب تسجيل حالة هيجان لديها بعد تعرضها لعضة كلب .وبين ان راس البقرة ارسل الى المختبرات المختصة في بغداد للتاكد مختبريا من الاصابة من عدمها ، فيما احرقت بقية الجثة ودفنت حفاظا على الصحة العامة في المنطقة .

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