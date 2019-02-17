إضراب 750 ألف معلم في العراق

2019/02/17 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المعلمون العراقيون صباح اليوم الأحد إضرابا عاما احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم، ومن أبرزها إصلاح القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم المعيشية،

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