لجنة المنتخبات تجتمع بمدرب المنتخب الوطني كاتنيتش

2019/02/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة المنتخبات اجتماعها الاول مع مدرب منتخبنا الرطني السلوفيني

كاتنيتش بعد انتهاء اجازته التي منحت له عقب الخروج من دور ال 16 من

بطولة كاس اسيا والتي اختتمت في الامارات .وناقش الاجتماع جميع تفاصيل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا وما

سبقها من استعداد في المعسكر الذي اقيم في قطر والذي خاض فيه منتخبنا مباراتين وديتين امام الصين وفلسطين".وقال رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى ان الاجتماع مع لجنة مدرب المنتخب

الوطني كاتنيتش كان جيدا ومثمراً خصوصا ان الجميع يبحث بصورة جدية عن

تطوير المستقبل للكرة العراقية والاستعداد الامثل للاستحقاقات المقبلة

التي تنتظر الكرة العراقية". واضاف موسى تطرقنا الى الكثير من الاشكالات التي رافقتنا في البطولة

والاسباب الحقيقية التي اجبرتنا على المغادرة مبكراً ، بالرغم من

كوننا من افضل المنتخبات التي شاركت في بطولة اسيا وضرورة تلافيها

مستقبلاً وعدم تكرارها".ومن المومل ان يعقد المدرب كاتنيتش مؤتمرا صحفياً الاثنين في مقر

اتحاد الكرة بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا للحديث مع وسائل الاعلام

عن المشاركة في بطولة اسيا بالاضافة الى مستقبل المنتخب الوطني وما

تنتظره من استحقاقات مهمة

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