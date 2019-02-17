بايرن ميونيخ يعلن خبرا سارا قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

2019/02/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي بايرن ميونيخ، اليوم الأحد، خبرًا سارًا

لجماهير الفريق الألماني قبل مواجهة فريق ليفربول بعد غد الثلاثاء في

دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان، في ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات ذهاب دور

الـ16.

وذكر الموقع الرسمي لبطل الدوري الألماني أن اللاعب "كينجسلي كومان"

شارك في تدريبات الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة الريدز.

وكان اللاعب الفرنسي قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته أمام

أوجسبورج في مباراة الجمعة الماضي في الدوري الألماني.

وانتشرت الكثير من التكهنات حول مدى إمكانية الاعتماد على خدمات

"كومان" أمام ليفربول يوم الثلاثاء

القادم.

وأوضح البافاري أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا تدرب بشكل منفرد اليوم،

حيث ظهر في حالة جيدة.

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