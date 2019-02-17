الرئيس البارزاني يوجه رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس إتحاد طلبة كوردستان وإتحاد الشبيبة الديمقراطي

2019/02/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلوجه الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الأحد، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس إتحاد طلبة كوردستان وإتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني، وفيما يلي نصها:بسم الله الرحمن الرحيمبمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيس اتحاد طلبة كوردستان واتحاد الشبيبة الديمقراطي الكوردستاني، نبعث تهانينا القلبية الى الطلبة والشبيبة الأعزاء متمنياً لهم النجاح والمستقبل المزدهر.إتحادي الشبيبة والطلبة، ومنذ تأسيسهما وحتى الآن، كانا جزئين مهمين في العمل التنظيمي والمدني لنضال شعبنا، من أجل تحقيق الحرية والتقدم.هاتان المنظمتان المناضلتان كانتا طوال سنوات عملهما مدرستين لإعداد القيادات الكفوءة والواعية البارزة التي لها بصمات واضحة في الحركة التحررية لشعب كوردستان، كما ضحت في هذا السبيل وقدمت الكثير من الشهداء.الطلبة والشبيبة الأعزاء.نعتز بأدواركم المؤثرة والفاعلة خلال المراحل المختلفة في تأريخ نضال شعبنا في عهدي ثورتي أيلول وكولان، وفي مرحلة اللجوء والعمل المدني وفي المجالات التعليمية والعلمية، وكذلك في مجال الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان من أجل الإستقلال.أنتم الأعزاء، صنعتم التاريخ لشعبكم، وأنتم المستقبل لأمتكم.لذلك ننتظر، من الطلبة والشبيبة وبالإستفادة من السبل النضالية الحديثة والمعاصرة وبالثقة العالية بالنفس والبصيرة الثاقبة، إستمراركم على إعداد الكوادر الواعية والقادرة على خدمة مصالح شعب كوردستان، ومن أجل البلوغ الى كوردستان قوية ومزدهرة، وكذلك إعداد جيل يثق بنفسه ويحب وطنه.نهنئكم ثانيةً، ودمتم بالخير والسعادةمسعود بارزانيالأحد 17 شباط 2019

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