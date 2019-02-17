السيد الحكيم يعلن تضامنه مع مطالب نقابة المعلمين ويتعهد بإيصالها لرئيس الوزراء

2019/02/17 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، عن موقفه من إضراب المعلمين والطلبة في عدد من المحافظات.

واعلن السيد الحكيم في تغريدة على حسابه بتوتير تضامنه مع نقابة المعلمين العراقية، متعهدا بالعمل على دعم مطالبها وإيصالها الى السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إضافة الى إكمال تشريع قانوني الخدمة التربوية وحماية المعلم.

وجدد السيد الحكيم مطالبته بعدم تعطيل مؤسسات الدولة من خلال الاعتصامات وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق.

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