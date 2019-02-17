شاهد.. سيدة تلقي برضيع أمام مسجد في جدة وتلوذ بالفرار

2019/02/17 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:17.02.2019 | 16:41 GMT | آخر تحديث:17.02.2019 | 16:44 GMT | متفرقاتشاهد..سيدة تلقي بطفل رضيع أمام مسجد بجدة وتلوذ بالفرار

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" امرأة تلقي برضيع أمام باب أحد مساجد مدينة جدة في السعودية، ثم لاذت بالفرار.

ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة قرب المسجد لحظة تخلص امرأة ترتدي عباءة سوداء ولا تضع غطاء كاملا على وجهها من طفل رضيع.وصب نشطاء سعوديون جام غضبهم على المرأة، واتهمها البعض بالوقوع في المحظور "الزنا".المصدر: تويتر

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