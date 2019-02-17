2019/02/17 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الجمارك: اعادة ارسالية مواد إنشائية مخالفة للمواصفات في منفذ المنذرية

17/02/2019 19:53:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، عن اعادة ارسالية مواد إنشائية مخالفة للمواصفات القياسية في منفذ المنذرية الحدودي.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) ان"السلطة الجمركية في مركز جمرك المنذرية الحدودي اعادت إرسالية مواد إنشائية ( سيراميك ارضي و جداري ) مكونة من (١٣) سكيبة مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد أجراء الفحوصات اللازمة عليها".

واضافت، ان"الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ الانشائية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للمواصفات القياسية المعتمدة".

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