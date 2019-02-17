وزير الصحة يوافق على رفع التسكين الوظيفي ونسبة الخطورة الى 100% للكوادر التمريضية

2019/02/17 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن موافقة وزير الصحة علاء العلوان على رفع التسكين الوظيفي عن الكوادر التمريضية ورفع مخصصات الخطورة الى 100%، فيما بينت ان الوزير خاطب وزارتي التخطيط والمالية بشان باقي مطالب الملاكات التمريضية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر بتصريح للمعلومة واطلعت عليه وكالة صدى , إن “وزير الصحة علاء العلوان التقى بنقيب ذوي المهن الصحية وبعض الممرضين وأعضاء في البرلمان عن لجنة الصحة والبيئة لبحث مطالب المتظاهرين”.وأضاف أن “العلوان وافق على رفع التسكين الخاص بالترفيعات للملاكات التمريضية ورفع مخصصات الخطورة من 50% الى 100% وبانتظار وزارة المالية للموافقة على الصرف”.وأوضح البدر ان “هناك مطالب أخرى خارج صلاحيات الوزارة الخاصة بقطع الأراضي وغيرها تمت مخاطبة وزارتي المالية والتخطيط من قبل الوزير بشأنها وهناك متابعة عن كثب لستحصال الموافقات لهم”.وشهدت العديد من المحافظات العراقية تظاهرات واضرب من قبل الكوادر التمريضية منذ اكثر من اسبوع مطالبين برفع التسكين ومخصصات الخطورة الى 100% ومنحهم قطع أراضي

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