2019/02/17 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

يرغب المدرب ماسيميليانو آليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، في تدعيم صفوفه، بالتعاقد مع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“، آليغري وضع جوردي ألبا هدفًا أساسيًا لضمه في الصيف المقبل، ليلعب مكان البرازيلي أليكس ساندرو.

وأضاف الموقع، أن برشلونة حدد أليكس جريمالدو، ناشئ برشلونة السابق، وظهير بنفيكا البرتغالي الحالي، ليكون بديلًا لجوردي، الذي لم يتوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة على تجديد عقده.

وينتهي عقد جوردي ألبا، وهو من مدرسة لامسيا، مع برشلونة صيف العام 2020، وأعلن اللاعب علنًا رغبته في التجديد للنادي الكتالوني.

وانضم ألبا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى برشلونة العام 2012، وشارك في 279 مباراة مع النادي الكتالوني، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 45.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يتطلع لخطف مدافع برشلونة ألبا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يتطلع لخطف مدافع برشلونة ألبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).