2019/02/17 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء عبد الله الشامي، اليوم الأحد، أن الشعب اليمني ورغم ما يتعرض له من عدوان ما زالت فلسطين قضيته الأولى وسيكون السند في كل ميدان.وقال الشامي، أن “اليمنيين عليهم الاختيار بين شرعية رئيس وزراء الكيان الصهيوني وبين العملاء”.وأضاف أن “اليمنيين لن يتنازلون عن الأقصى والقدس حتى ولو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشامي: اليمنيين لن يتنازلون عن الأقصى والقدس حتى لو تنازل عنها الفلسطينيون والعالم alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشامي: اليمنيين لن يتنازلون عن الأقصى والقدس حتى لو تنازل عنها الفلسطينيون والعالم) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشامي: اليمنيين لن يتنازلون عن الأقصى والقدس حتى لو تنازل عنها الفلسطينيون والعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).