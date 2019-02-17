بعد انتهاء حلم “إعادة التوطين” 1700 لاجئ ايزيدي في اليونان يواجهون معاناة المخيمات من جديد

2019/02/17 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 / فهد الداوود بعد إبادة تعرض لها الايزيديين في الثالث من أب عام 2014 بمناطق سكناهم في شنگال و سهل نينوى ، العديد منهم هاجروا العراق نحو الدول الاوربية بحثا عن بقعة سلام بعيدآ عن أرضهم الام في العراق و خوفهم على مستقبل أطفالهم من المجهول في أرض الأجداد و الآباء.في اليونان […]

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