يوفنتوس يواصل مساعيه من اجل ضم لاعب ريال مدريد مارسيلو خلال الصيف المقبل

2019/02/17 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى يوفنتوس بقوة للتعاقد مع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال

مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن يوفنتوس يخطط لإعادة الشراكة

الناجحة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقه البرازيلي مارسيلو

, وأضافت أن رونالدو، حاول إقناع مارسيلو بارتداء قميص السيدة

العجوز في الميركاتو الصيفي المقبل, وأشارت إلى أن ما يدفع مارسيلو

للرحيل، هو أن موقفه من المشاركة في المباريات لم يعد جيدًا تحت

قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري , ووفقًا لشبكة "سبورت

ميدياست" الإيطالية، فإن يوفنتوس يجهز من اربعين إلى خمسة

واربعين مليون يورو لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ

ثمانية ملايين يورو.

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