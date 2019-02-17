إيران تكشف عن غواصة خارقة مزودة بصواريخ “كروز”

2019/02/17 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت إيران، الأحد، النقاب عن غواصة جديدة يتم تصنيعها محليا، ومزودة بصواريخ “كروز”.ويعد أسطول الغواصات الإيراني رابع أكبر أسطول غواصات في العالم، بحسب تقرير آخر لموقع “غلوبال فير بور”.وأبرز الغواصات، الموجودة في الأسطول الإيراني غواصة “كيلو” الروسية التي تعمل بالديزل، وعددها 3 غواصات، إضافة إلى أنواع أخرى مثل غواصة “غدير”.ويبلغ […]

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