أنباء عن تجميد بنك روسي لأموال شركة نفط فنزويلية

2019/02/17 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسل الغد من من كاراكس بفنزويلا، محمد الفنيش، إن المعارضة الفنزويلية تقول إن هناك أنباءً وتسريبات بأن بنكا روسيا جمد أموالا لشركة نفط فنزويلية.

وأضاف مراسلنا، أن رئيس المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو يريد أن يوصل رسالة بشأن المساعدات الأمريكية، التي ستدخل فنزويلا في الـ23 من الشهر الجاري، وهي أن هناك دعما دوليا خارجيا، والثانية أن يكسر قوة مادورو الذي استعان بالجيش.

وهبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا، في مدينة كوكوتا الحدودية بكولومبيا، فيما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو أن المساعدات ستدخل فنزويلا في الثالث والعشرين من فبراير، داعيا أنصاره للتظاهر في هذا اليوم دعما للمتطوعين الذين سينقلون المساعدات، فيما طالب مادورو من الجيش الاستعداد للقيام بانتشار خاص لتعزيز الحدود مع كولومبيا.

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