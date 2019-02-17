دعوى قضائية ضد محافظ ذي قار ومدير التربية بسبب التعيينات (وثيقة)

2019/02/17 | 20:34

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت "بغداد اليوم"، الاحد، على وثيقة صادرة من مجلس الدولة/ محكمة القضاء الاداري، بموجبها...





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