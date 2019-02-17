الإعلام الأمني تكشف حقيقة وقوع اشتباكات جنوبي كركوك

2019/02/17 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت

خلية الإعلام الامني، الاحد، وقوع اشتباكات جنوب غربي محافظة كركوك.

وقالت

الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ننفي ما تداولته بعض

وسائل الإعلام عن قيام عصابات داعش الإرهابية بالاشتباك مع قوة من الجيش العراقي ووقوع

ضحايا خلال هذا الاشتباك، في الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك”.

واوضحت،

ان “القوات الماسكة للقاطع (الحويجة)

هي قوات الشرطة الاتحادية، ولم يحصل اي اشتباك في هذا القاطع”.

ودعت

الخلية، وسائل الاعلام الى “التواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات

الواردة، كما أننا سنتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول العبث بأمن المواطنين

وترويج الشائعات المغرضة”.

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